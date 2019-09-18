2019/09/18 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- خاص

اكدت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف ،اليوم الاربعاء، ان وزير الصحة كان يشكو من مافيات فساد كبيرة في الوزارة.

وقالت نصيف في حديث

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