2019/09/18 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصيف لـ"العهد": نامل ان تكون لجنة الصحة النيابية متواصلة دائمة مع وزارة الصحة لخدمة المواطنين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/18 | 16:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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