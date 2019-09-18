بالصور.. تعرف على ماحصل في كربلاء بعد اليوم السابع من استشهاد الامام الحسين {ع}

2019/09/18 | 16:53

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تعرف على ماحصل في كربلاء بعد اليوم السابع من استشهاد الامام الحسين {ع}

تأریخ التحریر: : 2019/9/18 16:51

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{كربلاء:الفرات نيوز} شهدت عتبات كربلاء المقدسة امس الثلاثاء، مراسيم خاصة بمناسبة مرور سبعة ايام على استشهاد الامام الحسين {عليه السلام}.

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