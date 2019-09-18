2019/09/18 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تمكنت مفارز مكافحة الاجرام، اليوم الأربعاء، من القاء القبض على عصابة سرقت 33 الف دولار و49 مليون دينار في السيدية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" مفارز مكتب البياع لمكافحة الاجرام التابعة لمديرية مكافحة اجرام بغداد تلقي القبض على عصابة قامت بسرقة مبلغ من المال قدره {ثلاثة وثلاثون الف دولار امريكي و تسعة واربعون مليون دينار عراقي} من داخل عجلة متوقفة في منطقة السيدية بعد كسر زجاج نافذتها".وأضاف انه" بعد التحقيق معهم اعترفوا بخمسة حوادث سرقة من نفس النوع حيث بلغ مجموع المبالغ المسروقة {مائة مليون دينار عراقي} ،وقد عرضت الاوراق التحقيقية الخاصة بهم على القاضي المختص فقرر توقيفهم وفق احكام المادة {٤٤٦ ق.ع}".انتهى

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