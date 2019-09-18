عادل احمد - ماذا يجري في الخليج؟

2019/09/18 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_احمد ان ما يجري في الخليج من التوتر والتهديدات الامريكية والإيرانية لبعضهما البعض واتهام احدهم للآخر بانه مسبب الأزمة الراهنة تأتي بعد ان انسحبت أمريكا من اتفاقية الحضر والمراقبة على الأنشطة النووية الإيرانية التي أبرمت عام ٢-;-٠-;-١-;-٥-;- .وان انسحاب الحكومة الامريكية الحالية برئاسة ترامب من الاتفاقية تعالت أصواتها اثناء الانتخابات الامريكية في عام ٢-;-٠-;-١-;-£......

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