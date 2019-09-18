2019/09/18 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خالد_حسن_يوسف # أسهم في أرامكو مقابل أراضي الصومال.أحدهم دعى إلى أن تستثمر الصومال من خلال شراء أسهم في شركة أرامكو النفطية، وبيع الأراضي الزراعية في الصومال مقابل تلك الأسهم، معادلة أن تمليك الطرف الأول أسهم في الشركة وثملك الآخر أراضي دولة، وأضاف أن يتم بيع مساحة مليون هكتار.وقد أكد أن في ذلك منفعة اقتصادية للجانب الصومالي، حيث سيستفيد الشباب من العمل في تلك الأراضي الزراعية، وأن الحكومة الصو......

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