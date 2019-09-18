إحباط محاولة تهريب سبع عجلات دون الموديل في ميناء أم قصرالشمالي

2019/09/18 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية اليوم الاربعاء، احباط تهريب سبع عجلات دون الموديل في ميناء أم قصرالشمالي.

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