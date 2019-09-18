مسرور بارزاني يكلف وزيراً بادارة ملف التفاوض مع بغداد

2019/09/18 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني

كلف رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، وزيراً في حكومة الإقليم لادارة ملف التفاوضات بين أربيل وبغداد.

مصدر في مجلس وزراء إقليم كوردستان ، كشف عن أن مسرور بارزاني كلّف وزير الإقليم ، خالد سلام شواني ، بادارة ملف المفاوضات بين حكومتي الإقليم والاتحادية.

مبيناً ، بأن المهام التي كلف بها الوزير ستكون على ضوء التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء وبالتنسيق مع رئيس الديوان وسكرتير مجلس الوزراء بحكومة إقليم كوردستان.

يذكر أنه منذ تولي رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي رئاسة الحكومة الاتحادية الجديدة وزيارة رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني الاخيرة الى بغداد وقبلها زيارة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني الى العاصمة العراقية حدثت انفراجة واضحة في العلاقات بين اربيل وبغداد مامهّد لمعالجة مجموعة ملفات عالقة بين الطرفين.

وخالد شواني وهو قيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني ، عمل سابقاً متحدثاً باسم رئيس الجمهورية العراقي السابق فؤاد معصوم ، ويشغل الآن منصب وزير الاقليم ، في حكومة اقليم كوردستان .

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