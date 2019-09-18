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شاهد بالفيديو.. اطباء مستشفى " الحسين التعليمي " يطالبون بصرف رواتبهم المتأخرة 6 اشهر


شاهد بالفيديو.. اطباء مستشفى
2019/09/18 | 17:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: ovmkYw1XuIs

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