كتلة الصدر “تتحدث” عن بديل العلواني: نراهن على التكنوقراط المستقل

2019/09/18 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف النائب عن تحالف سائرون قصي الياسري، الاربعاء، موقف التحالف بشأن وزارة الصحة فيما لو مضى الوزير المستقيل علاء العلوان في استقالته.

وقال الياسري لـ”كلكامش”، إن “التحالف مازال يراهن على التكنوقراط المستقل، والذي يعتبر العلوان إلى جانب عدد من الوزراء تطبيقًا له، وسنعمل على دعم الجميع، ولو توفرت ملفات ضد احدهم سنواجهه بها ولن نكون عباءة للتغطية على أحد”.

وأضاف الياسري أن “انسحاب العلوان لا يعني فشل التكنوقراط المستقل، وسنعمل على دعم مرشح مستقل بعيدًا عن الانتماءات الحزبية، كما دعمنا العلوان الذي لم يكن اختيارنا، وإنما اختيار رئيس الوزراء بعد أن منحه التحالف الحرية في ذلك”.

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