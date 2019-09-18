2019/09/18 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال احد المتهمين بارتكاب "الدكة العشائرية" في ميسان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال احد المتهمين بارتكاب "الدكة العشائرية" في ميسان ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال احد المتهمين بارتكاب "الدكة العشائرية" في ميسان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).