2019/09/18 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كريستيانو : كُنت قريباً جداً من الانضمام لأرسنال

هل صحيح بأنك كُنت قريب من الانضمام الى ارسنال⁉️

كريستيانو رونالدو ( يوفنتوس ) :" نعم هذا صحيح , كُنت قريباً جداً

من الانضمام لهم , تبقت خطوة وحدة فقط للانضمام إلى الأرسنال ولكن

هذا لم يتم ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كريستيانو : كُنت قريباً جداً من الانضمام لأرسنال) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كريستيانو : كُنت قريباً جداً من الانضمام لأرسنال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).