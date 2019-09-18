2019/09/18 | 17:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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كريستيانو : كُنت قريباً جداً من الانضمام لأرسنال
هل صحيح بأنك كُنت قريب من الانضمام الى ارسنال⁉️
كريستيانو رونالدو ( يوفنتوس ) :" نعم هذا صحيح , كُنت قريباً جداً
من الانضمام لهم , تبقت خطوة وحدة فقط للانضمام إلى الأرسنال ولكن
هذا لم يتم ".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كريستيانو : كُنت قريباً جداً من الانضمام لأرسنال) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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