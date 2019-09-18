2019/09/18 | 17:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مجلس بغداد يحيل 4 الاف دونم للاستثمار لبناء جامعات اجنبية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
أعلن مجلس محافظة بغداد، الأربعاء، عن إحالة أكثر من 4 ألاف دونم لبناء جامعات أجنبية عن طريق الاستثمار، ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مجلس بغداد يحيل 4 الاف دونم للاستثمار لبناء جامعات اجنبية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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