سقوط الفساد إسقاط للدولة

2019/09/18 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / هادي جلو مرعي…

لماذا لايتم تفعيل قانون من أين لك هذا ؟

وعلى من يعتمد كبار الفاسدين من حكام الدولة ؟

في ال...

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