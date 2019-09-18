2019/09/18 | 17:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
سقوط الفساد إسقاط للدولة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كتب / هادي جلو مرعي…
لماذا لايتم تفعيل قانون من أين لك هذا ؟
وعلى من يعتمد كبار الفاسدين من حكام الدولة ؟
في ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
سقوط الفساد إسقاط للدولة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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