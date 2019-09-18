نائب يتهم رئاسة البرلمان بالمماطلة في استجواب الوزراء المقصرين

2019/09/18 | 17:08

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بغداد:سومر نيوز

اتهم النائب عن تحالف الفتح حنين قدو، الأربعاء، رئاسة مجلس النواب بالمماطلة في استجواب الوزراء المقصرين ...

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