2019/09/18 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاربعاء، تأجيل المحاسبة على إجازة السوق.وقال مدير المرور العامة في بيان، انه "بالنظر للزخم الحاصل لطالبي إجازات السوق تقرر بان تكون المحاسبة عليها ابتداء من 1/11/2019 وذلك لفسح المجال للجميع بالحصول على الاجازة".

يذكر ان المرور العامة في وقت سابق، من الشهر الجاري بدء المحاسبة على اجازة السوق تزامنا مع الاعلان عن قانون المرور العامة الجديد.



انتهى/ ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور تؤجل المحاسبة على اجازات السوق) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور تؤجل المحاسبة على اجازات السوق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).