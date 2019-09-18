الجمارك تعلن تحجز مؤثرات عقلية جمرك الشحن الجوي

2019/09/18 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأربعاء، عن حجز مؤثرات عقلية في جمرك الشحن الجوي جلبت دون موافقات رسمية.واضافت الهيئة، ان مركز جمرك ام قصر الجنوبي قام هو الآخر بأعادة اصدار ارسالية ملابس وردت دون أوراق رسمية.

وأكدت على اتمام الأجراءات القانونية بحق المخالفات وفقا لقانونها النافذ رقم ٢٣لسنة١٩٨٤المعدل.

يذكر ان الهيئة العامة للجمارك تفرض اجراءات مشددة في المطارات والمنافذ الحدودية تسيطر من خلالها على عمليات الأستيراد والتصدير للبضائع والسلع فيما تستوفي رسوم جمركية ترفد بها الخزينة العامة للبلد.

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