القبض على مسافرة ايرانية بحوزتها مخدرات في منفذ الشلامجة

2019/09/18 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، عن ضبط مسافرة ايرانية بحوزتها مادة مخدرة في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة.

وذكرت الهيئة في بيان وصل “النور نيوز”، نسخة منه، إن “هيئة المنافذ الحدودية في منفذ الشلامجة بمحافظة البصرة، تمكنت من ضبط مسافرة ايرانية بحوزتها مادة مخدرة نوع هيروين تقدر 20غم”.

واضافت انه “تم ضبط المسافرة من قبل مفتشات المنفذ بالتعاون مع مفرزة شرطة الجمرك”، مشيرا الى “إحالة المسافرة والمادة المضبوطة وفق محضر اصولي إلى مركز شرطة جمرك الشلامجة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها”.

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