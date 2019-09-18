علاوي: نرفض أي حصار او حرب على إيران

2019/09/18 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أعلن رئيس المنبر العراقي اياد علاوي، رفضه لأي حصار على ايران.

وقال علاوي في تغريدة له على تويتر " نرفض أي شكل من اشكال الحصار على إيران كما نرفض شن أي حرب في المنطقة".

ودعا "لاحترام سيادة الدول ونرفض أي شكل من أشكال التدخل في شؤونها سواء من قبل ايران او غيرها".

وأضاف علاوي "موقف...

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