2019/09/18 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصابون جراء انفجار في مدرسة بمقاطعة بالتيمور في ولاية ميريلاند

اخبار مباشرة

مصابون جراء انفجار في مدرسة بمقاطعة بالتيمور في ولاية ميريلاند

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصابون جراء انفجار في مدرسة بمقاطعة بالتيمور في ولاية ميريلاند) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصابون جراء انفجار في مدرسة بمقاطعة بالتيمور في ولاية ميريلاند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).