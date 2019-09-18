الميناء يضم لاعباً من نادي الحسين

2019/09/18 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت الهيئة الادارية لنادي الميناء الرياضي، اليوم الاربعاء، عن تعاقدها مع لاعب من نادي الحسين لتمثيل فريقها الكروي.

وقال نائب رئيس النادي محمد جابر لـ"الغد برس"، ان "ادارة نادي الميناء تعاقدت بشكل رسمي مع اللاعب حسن علي فليح، لتمثيل فريقنا الكروي في الموسم الجديد، قادما من نادي الحسين".

يشار الى ان فريق الميناء سيستهل الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بمواجهة فريق زاخو يوم غد الخميس.

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