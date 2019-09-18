إحالة 4 الاف دونم للاستثمار لبناء جامعات اجنبية في بغداد

2019/09/18 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن مجلس محافظة بغداد، الأربعاء، عن إحالة أكثر من 4 ألاف دونم لبناء جامعات أجنبية عن طريق الاستثمار، مبينا ان المجلس بانتظار تقديم

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