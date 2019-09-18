2019/09/18 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

يواجه النجم المصري محمد النني، تحقيقا تأديبيا في تركيا، بعد اعتدائه على لاعب الخصم في مباراته الأولى مع فريقه الجديد بيشكتاش، قبل أيام.

وأعلن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحقيق "تأديبي" للاعب مصري في تركيا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحقيق "تأديبي" للاعب مصري في تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).