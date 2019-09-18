السكرتير الشخصي لعبدالمهدي يشرف على تسهيل حركة التنقل من والى مطار بغداد الدولي

2019/09/18 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشر الفريق الركن محمد حميد كاظم السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة برفقة جهد امانة بغداد الهندسي ، بالمرحلة الثالثة لتبليط الشوارع وانشاء طرق فرعية بجوار مطار بغداد الدولي لتسهيل حركة التنقل من والى المطار ./انتهى

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