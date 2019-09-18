كريم دلي في قائمة أربيل للموسم الجديد

2019/09/18 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} جددت الهيئة الإدارية لنادي أربيل عقد اللاعب كريم دلي لتمثيل الفريق بمنافسات الدوري الممتاز العراقي في الموسم الجديد.

وقال المشرف على الكرة في أربيل وعضو الهيئة الإدارية للنادي كوفند عبد الخالق في تصريح صحفي إن الإدارة جددت عقد دلي، وأضافته لقائمة الفريق في الموسم الحالي بناء على رغبة المدير الفني أكرم سلمان.وبيّن أن الفريق جاهز لمباراة يوم غد الخميس في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز حيث يستضيف نفط الجنوب في ملعب فرانسو حريري، لافتا إلى أن الفريق أكمل تحضيراته لانطلاقة الدوري من خلال المباريات التجريبية الأخيرة.وأضاف نتمنى أن يقدم الفريق موسما مميزا وأن تكون البداية أمام نفط الجنوب مثالية، لخطف 3 نقاط مهمة نفتتح من خلالها مشوارنا في الدوري.يشار إلى أن المدرب أكرم سلمان يشرف على قيادة فريق أربيل للموسم الثاني على التوالي.



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