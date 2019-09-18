بالصور.. اندلاع حريق كبير وسط كركوك

2019/09/18 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كركوك:الفرات نيوز} اندلع حريق كبير، اليوم الاربعاء، وسط محافظة كركوك.

وذكرت مديرية الدفاع المدني العامة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" فرقنا من مركز دفاع مدني كركوك الاول تمكنت من اخماد حادث حريق اندلع في محل لبيع مواد التجميل في شارع الجمهورية بمركز المدينة".وأشارت الى ان" فرق الإطفاء حالت دون توسع الحريق لباقي المحلات التجارية المجاورة وبأقل الخسائر المادية وبدون اي اضرار بشرية".انتهى

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