2019/09/18 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت أمانة بغداد اليوم الاربعاء، إدخال الطريق السريع بغداد - بابل الى الخدمة مطلع تشرين الاول المقبل

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