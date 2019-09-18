2019/09/18 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، اعتقال عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي يعملان بصفة مقاتلين بما يسمى ديوان الجند في الجانب الايمن لمدينة الموصل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: اعتقال داعشيين يعملان بصفة مقاتلين بديوان الجند بأيمن الموصل ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية: اعتقال داعشيين يعملان بصفة مقاتلين بديوان الجند بأيمن الموصل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).