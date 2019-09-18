اعتقال داعشي داخل وكره وضبط متفجرات معه في كركوك

2019/09/18 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية ،الأربعاء، اعتقال احد افراد عصابات داعش الإرهابية في وادي الشاي.

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