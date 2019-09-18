2019/09/18 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شمخاني: رد ايران على أي عدوان سيكون حاسماً وشاملاً ومزلزلا

أكد امين المجلس الاعلى للامن القومي، علي شمخاني، ان ايران ترصد اي

محاولة لمهاجمتها ، وسترد على اي عدوان محتمل بشكل حاسم وشامل.وقال شمخاني في تصريح ادلى به اليوم الاربعاء: ان أزمة اليمن التي

اندلعت منذ اكثر من 50 شهرا بسبب استمرار العدوان السعودي على هذا

البلد، ليس لها أي حل عسكري، ولا تنتهي إلا ضمن الحوار اليمني اليمني

دون تدخل أطراف ثالثة.واضاف: ان الدفاع الشامل للشعب اليمني المظلوم ضد العدوان الأجنبي

والقتل الوحشي لمواطنيه، هو حقه المشروع ورد فعل طبيعي على فظائع

المعتدين.واوضح شمخاني: ان اسلحة الجيش اليمني يتم تصميمها وتصنيعها من قبل

اليمنيين انفسهم، مضيفا: ان الصاق تهمة هذه الاسلحة الى بلدان أخرى هو

هروب الى الأمام بغية عدم تحمل المسؤولية حيال هدر الموارد على شراء

معدات عسكرية متطورة وغير فعالة من الدول الغربية.وتابع أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني: ان السياسة

الاستراتيجية لايران ترتكز على تقليل حدة التوتر وتجنب اي اشتباك

وتسوية الازمات الاقليمية عن طريق الحوار، لكنها على استعداد تام لرصد

أي محاولة لمهاجمة البلاد أو مصالح الجمهورية الاسلامية، وسوف ترد ردا

حاسما وشاملا على أي عدوان محتمل بحيث تفاجئ المعتدين.

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