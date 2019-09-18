2019/09/18 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

"رد واسع لا يقتصر على أحد"...



إيران تبلغ أمريكا عدم مسؤوليتها عن هجوم أرامكو

اعلنت الجمهورية الاسلامية في ايران ، اليوم الاربعاء ، انها غير

مسؤولة عن هجوم ارامكو في السعودية .

وقالت وكالة الطلبة الايرانيين “ايسنا ” ، وتابعتها “الاتجاه برس”

،إن ” طهران أبلغت واشنطن عبر السفارة السويسرية لديها أنها غير

مسؤولة عن هجوم أرامكو”، مضيفة ان ” ايران أكدت أنها سترد فوراً على

أي إجراء ضدها وردها لن يقتصر على مصدر التهديد”.يشار الى ان النظام السعودي اتهم الجمهورية الاسلامية في ايران

بالهجوم على ارامكو ، في وقت اعلنت فيه القوات المسلحة اليمنية

مسؤوليتها عن العملية والتي اطلقت عليها اسم ” توازن الردع الثانية

“.

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