سيناتور مقرب لترامب: هجوم أرامكو عمل عسكري يستدعي ردا حاسما

2019/09/18 | 17:40

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متابعة :سومر نيوز

وصف السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام المقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الهجمات الأخيرة التي است...

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