2019/09/18 | 17:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
سيناتور مقرب لترامب: هجوم أرامكو عمل عسكري يستدعي ردا حاسما) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
وصف السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام المقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الهجمات الأخيرة التي است...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
سيناتور مقرب لترامب: هجوم أرامكو عمل عسكري يستدعي ردا حاسما) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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