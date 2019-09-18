2019/09/18 | 17:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الكشف عن “أرقام مرعبة” في قطاع الكهرباء: تفاصيل غير معلنة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
كشف النائب عن تحالف النصر في البرلمان، عدناني الزرفي، ما وصفه بـ “البيانات المرعبة” في قط...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الكشف عن “أرقام مرعبة” في قطاع الكهرباء: تفاصيل غير معلنة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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