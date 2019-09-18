الكشف عن “أرقام مرعبة” في قطاع الكهرباء: تفاصيل غير معلنة

2019/09/18 | 17:40

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سومر نيوز: بغداد..



كشف النائب عن تحالف النصر في البرلمان، عدناني الزرفي، ما وصفه بـ “البيانات المرعبة” في قط...

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