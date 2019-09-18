المانيا تمدد بقاء قواتها في العراق لمدة عام

2019/09/18 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس الوزراء الالماني على طلب المستشارة انجيلا ميركل تمديد المشاركة العسكرية لالمانيا في التحالف الدولي ضد داعش.وقالت المتحدثة باسم ميركل اولريك ديمر :” ان مجلس الوزراء مدد فترة تدريب البعثة الالمانية (البوندزوير) للقوات العراقية المحلية لمدة عام ، حتى 31 تشرين الاول 2020 “.واضافت ديمر :” ان عمل التحالف الدولي “يؤتي ثماره” […]

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