2019/09/18 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية القبض على عصابة متخصصة بالسرقة من داخل السيارات في بغداد .وذكر الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان” ان مفارز مكتب البياع لمكافحة الاجرام التابعة لمديرية مكافحة اجرام بغداد تلقي القبض على عصابة قامت بسرقة مبلغ من المال قدره (ثلاثة وثلاثون الف دولار و تسعة واربعون مليون دينار ) […]

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