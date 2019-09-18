2019/09/18 | 17:42

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مصدر عسكري يمني: إطلاق صاروخي زلزال-1 على تجمعات قوات التحالف قبالة منفذ علب في عسير السعودية

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مصدر عسكري يمني: إطلاق صاروخي زلزال-1 على تجمعات قوات التحالف قبالة منفذ علب في عسير السعودية

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 - 17:28

مصدر عسكري يمني: إطلاق صاروخي زلزال-1 على تجمعات قوات التحالف قبالة منفذ علب في عسير السعودية

مصدر عسكري يمني: إطلاق صاروخي زلزال-1 على تجمعات قوات التحالف قبالة منفذ علب في عسير السعودية

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