بالصور .. الحشد الشعبي: اليوم الثالث لإرادة النصر الخامسة حققت أهدافا نوعية هذه نتائجها

2019/09/18 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، الأربعاء، أن اليوم الثالث لعمليات إرادة النصر الخامسة حقق أهدافا "نوعية"، مبينا أن العملية أسفرت عن اعتقال 15 مشتبها بهم وتطهير عدد من المناطق.

وقال مصلح في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، تابعه موقع الغدير، إن "اليوم الثالث من عمليات إرادة النصر الخامسة التي تنفذها قطعات الحشد الشعبي والجيش حققت أهدافا نوعية منها القاء القبض على 15 عنصراً مشتبها بهم ودهم وتفتيش عدد من المناطق".وأضاف، أن "العمليات أسفرت عن تفتيش وتطهير مطار الطبعات وقرية البو فياض وقري القراغول ومحيط وادي الغذف في الأنبار"، مؤكداً أن "هذه العمليات ستزيد من تأمين الخط الدولي والمناطق المحيطة به وكذلك الحدود العراقية الأردنية والحدود العراقية السعودية إذ توغلت قواتنا بمسافة (35) كيلو متر جنوب غرب الرطبة وهي مستمرة لحين إنجاز كامل أهدافها".وانطلق اليوم الثالث من عملية ارادة النصر الخامسة، اليوم الاربعاء لتطهير غرب محافظة الانبار وصولا الى الحدود العراقية السعودية.

انتهى.ص.هـ.ح.

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