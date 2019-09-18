2019/09/18 | 18:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
السعودية تعلنها بشكل رسمي: هجوم ارامكو جاء من الشمال بدعم ايراني) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
السعودية تعلنها بشكل رسمي: هجوم ارامكو جاء من الشمال بدعم ايراني) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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