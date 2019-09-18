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السعودية تعلنها بشكل رسمي: هجوم ارامكو جاء من الشمال بدعم ايراني


السعودية تعلنها بشكل رسمي: هجوم ارامكو جاء من الشمال بدعم ايراني
2019/09/18 | 18:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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