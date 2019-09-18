2019/09/18 | 18:13

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الخارجية الروسية: اقتراح ترامب بتشديد إجراءات الحظر على إيران سيزيد التوتر في المنطقة

العالم الاسلامي ايران

الخارجية الروسية: اقتراح ترامب بتشديد إجراءات الحظر على إيران سيزيد التوتر في المنطقة

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 - 17:53

الخارجية الروسية

الخارجية الروسية: اقتراح ترامب بتشديد إجراءات الحظر على إيران سيزيد التوتر في المنطقة

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