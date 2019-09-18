English | كوردى

ترامب يقول إنه أمر بتكثيف شديد للعقوبات على إيران


ترامب يقول إنه أمر بتكثيف شديد للعقوبات على إيران
2019/09/18 | 18:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ترامب يقول إنه أمر بتكثيف شديد للعقوبات على إيران

العالم الاسلامي ايران

ترامب يقول إنه أمر بتكثيف شديد للعقوبات على إيران

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 - 17:51

الرئيس الأمريكي/ دونالد ترامب

ترامب يقول إنه أمر بتكثيف شديد للعقوبات على إيران

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

www.alghadeer.tv/media/cache/02/44/0244d4928a79bf7c7ec2fbf84f2fb6bc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يقول إنه أمر بتكثيف شديد للعقوبات على إيران) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يقول إنه أمر بتكثيف شديد للعقوبات على إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).

كامل التفاصيل في: قناة الغدير ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا