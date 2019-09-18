القبض على عنصرين من داعش كانا يعملان في ديوان الجند بالموصل

2019/09/18 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ نينوى

أعلنت

قيادة شرطة محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، القبض على عنصرين من داعش كانا يعملان

بصفة مقاتلين في ديوان الجند بالموصل.

وذكرت

القيادة، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “فوج طوارئ

الشرطة الثامن التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء على مذكرات قبض قضائية القى القبض

على اثنين من عناصر داعش الارهابية واللذان كانا يعملان بصفة مقاتل فيما يسمى

بديوان الجند خلال فترة سيطرة عصابات داعش على مدينة الموصل”.

وأضاف

البيان، أن “قوة تمكنت من القبض عليهما في منطقة الهرمات في الجانب الايمن

للموصل”.

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