الداخلية تعلن اعتقال عصابة سرقت 100 مليون دينار جنوبي بغداد

2019/09/18 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أفادت

وزارة الداخلية، الأربعاء، بإعتقال سرقت 100 مليون دينار عراقي جنوبي العاصمة

بغداد.

وقال

الناطق بإسم الداخلية، اللواء سعد معن، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مفارز مكتب البياع لمكافحة

الاجرام التابعة لمديرية مكافحة اجرام بغداد ألقت القبض على عصابة قامت بسرقة مبلغ

من المال قدره (ثلاثة وثلاثون الف دولار امريكي و تسعة واربعون مليون دينار عراقي)

من داخل عجلة متوقفة في منطقة السيدية بعد كسر زجاج نافذتها”.

واضاف

معن، انه “بعد التحقيق معهم اعترفوا بخمسة حوادث سرقة من نفس النوع حيث بلغ

مجموع المبالغ المسروقة (مائة مليون دينار عراقي)”، لافتاً إلى “عرض

الاوراق التحقيقية الخاصة بهم على القاضي المختص فقرر توقيفهم وفق احكام المادة

(٤٤٦ ق.ع)”

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