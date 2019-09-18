الكعبي يصل براغ لبحث فرص التعاون بين العراق والتشيك

2019/09/18 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وصل حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي ، اليوم الاربعا الى العاصمة التشيكية، براغ، على رأس وفد نيابي ، بعد تلقيه دعوة رسمية من قبل نظيره التشيكي.

وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقته "الغد برس"، ان "الوفد ضم اعضاء مجلس النواب النائب سلام الشمري رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية ، والنائب وليد السهلاني رئيس لجنة الخدمات والاعمار ، و النائب حسن المسعودي نائب رئيس لجنة التعليم العالي، والنائب جاسم حسين الجبارة عضو لجنة الامن والدفاع ، والنائب السيدة داليا فرهاد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية".

واضاف انه "سيشهد جدول اعمال الزيارة اللقاء برئيسي مجلس النواب ، و الشيوخ التشيكي ، ونوابهما ، فضلا عن اللقاء بوزراء الخارجية ، والصناعة والتجارة الچيكي وعدد من الوزراء الآخرين ، ورئيس اتحاد الصناعة والنقل وغيرهم ، إضافة الى رؤساء وأعضاء اللجان في مجلسي الشيوخ والنواب ، و كبار المسؤولين في براغ".

وتابع انه "من المقرر ان يجرى خلال اللقاءات المكثفة بحث تعزيز فرص التعاون و تنشيط مذكرات التفاهم و الاتفاقيات المبرمة بين البلدين سابقا ، ودعم صندوق إعمار المناطق المحررة والمتضررة من الارهاب ، اضافة الى تفعيل عمل لجان الصداقة النيابية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تأتي بمقدمتها الأمنية و الاقتصادية والخدمية منهــا".





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