التعليم تحدد أجور السكن في الاقسام الداخلية للعام الدراسي الجديد

2019/09/18 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، أجور السكن في الاقسام الداخلية للعام الدراسي الجديد.

وذكر بيان للوزارة تلقته "الغد برس"، انه "حصلت موافقة وزير التعليم العالي على اعتماد اجور السكن بالاقسام الداخلية المبينة ادناه للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ :-مبلغ (١٥٠٠٠٠) دينار لطلبة الدراسة الصباحية، مبلغ (٥٠٠٠٠٠) دينار لطلبة دراسة التعليم الصباحي الحكومي على النفقة الخاصة وطلبة الدراسات العليا المقبولين وفق قناة القبول العام والنفقة الخاصة وطلبة التعليم الاهلي، مبلغ (٢٥٠٠٠٠) دينار طلبة الدراسة المسائية، في حالة فشل الطالب في السنة الدراسية رسوب او فصل بالغياب او اي سبب اخر تضاعف اجور بدل السكن ويستثنى من ذلك التأجيل لاسباب صحية، ويعفى الطلبة الاوائل في الاقسام العلمية (تسلسل رقم ١) فقط وذوي شهداء القوات الامنية والحشد الشعبي من الدرجة الاولى (قناة القبول العام) من اجور بدل السكن".

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