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روسيا: نمتلك صاروخا لا ند له


روسيا: نمتلك صاروخا لا ند له
2019/09/18 | 18:23
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- وكالات

أعلن ذلك المدير العام للشركة الروسية المصنعة للأسلحة الصاروخية التكتيكية.

وكشف بوريس أوبنوسوف أثناء لقائه بصحيفة روسية تتخصص في شؤون التصنيع العسكري أن صاروخ

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