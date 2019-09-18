روسيا: نمتلك صاروخا لا ند له

2019/09/18 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات

أعلن ذلك المدير العام للشركة الروسية المصنعة للأسلحة الصاروخية التكتيكية.

وكشف بوريس أوبنوسوف أثناء لقائه بصحيفة روسية تتخصص في شؤون التصنيع العسكري أن صاروخ

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