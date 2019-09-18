2019/09/18 | 18:23
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- وكالات
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أعلن ذلك المدير العام للشركة الروسية المصنعة للأسلحة الصاروخية التكتيكية.
وكشف بوريس أوبنوسوف أثناء لقائه بصحيفة روسية تتخصص في شؤون التصنيع العسكري أن صاروخ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا: نمتلك صاروخا لا ند له) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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