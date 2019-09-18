تراجع بورصة العراق بجلسة تداولات الاربعاء

2019/09/18 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أنهى المؤشر العام لبورصة العراق جلسة تداولات اليوم الأربعاء على انخفاض بنسبة 0.07 % ، عند مستوى 468.15 نقطة ، فاقداً نحو 1.16

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