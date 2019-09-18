تعرف على طلب بشير الحداد من رئيس مجلس القضاء

2019/09/18 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} طالب نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد رئيس مجلس القضاء العراقي فائق زيدان بتعزيز التعاون مع قضاء أقليم كردستان لتجاوز الخلافات.

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الأربعاء.



رئيس مجلس القضاء العراقي فائق زيدان.وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه انه" جرى خلال اللقاء بحث عدداَ من القضايا والموضوعات التي تتعلق بأهمية تطوير التعاون والتنسيق وآليات العمل المشترك بين السلطتين التشريعية والقضائية في مجال إقـرار القوانين والتشريعات والتعديلات اللازمة على القوانين النافذة".وأضاف" كما تم بحث المضي بتشريع القوانين المعطلة في الدورات البرلمانية السابقة بالتنسيق مع الحكومة، وضرورة الإسراع في بتشريع قانون المحكمة الاتحادية أو إجراء تعديلات ضرورية لمعالجة حالة الفراغ الدستوري، والإستفادة من الأجواء الإيجابية بين الحكومة والبرلمان والقضاء ولدفع العملية السياسية الى الأمام وتقديم الخدمات ومعالجة المشاكل والتخفيف من معاناة المواطنين".وفي جانب آخر من اللقاء دعا نائب رئيس المجلس الى" تعزيز التعاون بين مجلس القضاء الأعلى الاتحادي ومجلس القضاء في أقليم كردستان وتبادل الآراء والخبرات بين الجانبين لتعزيز الشراكة من أجل تجاوز الخلافات والاشكاليات والمضي بمرحلة جديدة للحفاظ على التجربة الديمقراطية القائمة على أساس احترام الحريات وصيانة الدستور وفرض سيادة القانون".انتهى

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