2019/09/18 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه أمر وزير الخزانة ستيفن منوتشين ”بتكثيف شديد للعقوبات“ المفروضة على إيران في ظل تصاعد التوتر بين البلدين.ولم يقدم ترامب تفاصيل أخرى عن الخطوة التي جاءت بعد هجوم على منشأتي نفط سعوديتين مطلع الأسبوع يلقي المسؤولون الأمريكيون باللائمة فيه على إيران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يأمر بتكثيف “شديد” للعقوبات على إيران) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يأمر بتكثيف “شديد” للعقوبات على إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).