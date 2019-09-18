وزارة التربية: الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ناقش المنح المالية للطلبة

2019/09/18 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي، اليوم الاربعاء ، الوكيل الفني لوزير التربية علي مسعد الابراهيمي ومفتش عام الوزارة ورئيس واعضاء لجنة التربية في مجلس النواب ومستشار رئيس الوزراء طورهان المفتي .

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