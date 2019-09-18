2019/09/18 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحــداد يبحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى التعاون بين السلطتين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/18 | 18:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحــداد يبحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى التعاون بين السلطتين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحــداد يبحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى التعاون بين السلطتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).